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Seen on TV: October 19

By
FOX 10 Phoenix
Seen on TV - Links, events, video
Published October 19, 2026 4:30 AM MST
Published October 19, 2026 4:30 AM MST

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For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video

Monday, October 19, 2026

Pippin

Taco Night Brunch & Tequila

Tolmachoff Farms

Purple Egg Test

Live-streamed video

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews