Seen on TV: October 19
Miss it on-air? Looking for links and contact info for a story? Check here first!
For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video
Monday, October 19, 2026
Pippin
- Arizona Broadway Theatre
- 7701 W. Paradise Ln.
- Peoria, AZ 85382
- https://azbroadway.org/
- https://www.facebook.com/ArizonaBroadway
- https://www.instagram.com/arizonabroadway/
Taco Night Brunch & Tequila
- 3121 W. Peoria Ave.
- Phoenix, AZ 85029
- https://taconighttequilaaz.com/
Tolmachoff Farms
- 5726 N. 75th Ave.
- Glendale, AZ 85303
- https://www.tolmachoff-farms.com/
Purple Egg Test
- Camelback Colonnade: 1831 E. Camelback Road, Suite B1
- Phoenix, AZ 85016
- purple.com/raw-egg-test