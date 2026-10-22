Arizona storms bring golf ball hail and damage; Phoenix school vice principal arrested l Morning News Brief

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Severe Thunderstorm Warning
until THU 12:15 PM MDT, Navajo County
14
Flood Warning
until THU 2:00 PM MST, Coconino County
Flood Warning
from THU 9:06 AM MDT until THU 9:00 PM MDT, Apache County
Tornado Watch
from THU 10:16 AM MST until THU 8:00 PM MST, Greenlee County, Cochise County, Graham County
Tornado Watch
from THU 10:11 AM MST until THU 8:00 PM MST, Gila County
Tornado Watch
from THU 10:17 AM MST until THU 8:00 PM MST, Coconino County
Tornado Watch
from THU 11:17 AM MDT until THU 9:00 PM MDT, Apache County, Navajo County
Severe Thunderstorm Watch
until THU 1:00 PM MST, Maricopa County, Pinal County
Flood Watch
until THU 10:00 PM MST, Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton/Safford, Galiuro and Pinaleno Mountains including Mount Graham, White Mountains of Graham and Greenlee Counties including Hannagan Meadow
Flood Watch
until THU 8:00 PM MST, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle
Flood Watch
until THU 5:00 PM MST, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, Aguila Valley, Scottsdale/Paradise Valley, Southeast Valley/Queen Creek, Apache Junction/Gold Canyon, Buckeye/Avondale, Tonopah Desert, Cave Creek/New River, South Mountain/Ahwatukee, Northwest Valley, Deer Valley, East Valley, North Phoenix/Glendale, West Pinal County, Central Phoenix, Northwest Pinal County, Fountain Hills/East Mesa
Flood Watch
until FRI 12:00 AM MDT, Chuska Mountains and Defiance Plateau, Black Mesa Area, Chinle Valley, Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward, Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264
Flood Watch
until THU 11:00 PM MST, Northwest Plateau, New River Mesa, Tonto Basin, Mazatzal Mountains, Globe/Miami, Pinal/Superstition Mountains, Superior, San Carlos, Rio Verde/Salt River, Dripping Springs, Southeast Gila County, Oak Creek and Sycamore Canyons, Marble and Glen Canyons, Eastern Mogollon Rim, Coconino Plateau, Yavapai County Valleys and Basins, Little Colorado River Valley in Navajo County, White Mountains, Grand Canyon Country, Western Mogollon Rim, Yavapai County Mountains, Little Colorado River Valley in Apache County, Kaibab Plateau, Northern Gila County, Little Colorado River Valley in Coconino County
Flood Advisory
from THU 10:09 AM MST until THU 1:15 PM MST, Mohave County

Arizona storms bring golf ball hail and damage; Phoenix school vice principal arrested l Morning News Brief

By
FOX 10 Phoenix
Morning Brief
Published October 22, 2026 9:50 AM MST
Published October 22, 2026 9:50 AM MST

From severe Arizona storms, to golf ball-sized hail in Phoenix, and a tragic shooting in Mesa, here are your top stories for October 22, 2026, on fox10phoenix.com.

1. Possible tornado damage prompts state of emergency request

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Heber storm damage prompts call for Arizona state of emergency declaration
article

Heber storm damage prompts call for Arizona state of emergency declaration

State Rep. Walt Blackman is urging Gov. Katie Hobbs to declare a state of emergency in Navajo County after he says a reported tornado damaged homes and cut power in Heber.

2. Severe storms bring hail, tornado watch to Arizona

3. Phoenix school VP, son accused in child sex abuse

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Phoenix vice principal, son accused in 'disturbing' years-long child sexual abuse case
article

Phoenix vice principal, son accused in 'disturbing' years-long child sexual abuse case

A Phoenix middle school administrator covered for her son as he sexually abused and filmed two young adopted sisters for years, police allege.

4. Golf ball-sized hail hits north Phoenix

5. Deadly shooting in Mesa was possible road rage: police

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Possible road-rage shooting near U.S. 60 in Mesa leaves driver dead
article

Possible road-rage shooting near U.S. 60 in Mesa leaves driver dead

Mesa police are investigating a possible road-rage shooting near Alma School Road and U.S. Route 60 that left a 33-year-old man dead.

Morning BriefPhoenixNews