Arizona storms bring golf ball hail and damage; Phoenix school vice principal arrested l Morning News Brief

Flood Watch

until THU 11:00 PM MST, Northwest Plateau, New River Mesa, Tonto Basin, Mazatzal Mountains, Globe/Miami, Pinal/Superstition Mountains, Superior, San Carlos, Rio Verde/Salt River, Dripping Springs, Southeast Gila County, Oak Creek and Sycamore Canyons, Marble and Glen Canyons, Eastern Mogollon Rim, Coconino Plateau, Yavapai County Valleys and Basins, Little Colorado River Valley in Navajo County, White Mountains, Grand Canyon Country, Western Mogollon Rim, Yavapai County Mountains, Little Colorado River Valley in Apache County, Kaibab Plateau, Northern Gila County, Little Colorado River Valley in Coconino County