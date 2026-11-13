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Seen on TV: November 13

By
FOX 10 Phoenix
Seen on TV - Links, events, video
Updated November 13, 2026 7:09 AM MST Published November 13, 2026 4:30 AM MST

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For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video

For current livestreaming video and an archive, head to https://www.youtube.com/@Fox10Phoenix/streams

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Reindeer Road at Tempe Diablo Stadium

11th Annual Phoenix Pizza Festival

2026 Arizona Pinners Conference

Inferno Ink

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews