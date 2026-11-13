Seen on TV: November 13
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Phoenix Kart Racing Association
- Adobe Dam Regional Park
- 22500 N. 43rd Ave.
- Glendale, AZ 85310
- https://pkra.com/
Reindeer Road at Tempe Diablo Stadium
- Nov. 13–Jan. 3 from 6 to 10 p.m.
- 2200 W. Alameda Dr.
- Tempe, AZ 85282
- www.worldofillumination.com
11th Annual Phoenix Pizza Festival
- Nov. 14-15
- Margaret T. Hance Park
- 1202 N. 3rd St.
- Phoenix, AZ 85004
- www.phoenix.pizza
2026 Arizona Pinners Conference
- Nov. 13-14
- WestWorld of Scottsdale
- 16601 N. Pima Rd.
- Scottsdale, AZ 85260
- www.pinnersconference.com
Inferno Ink
- 1837 E. McDowell Rd.
- Phoenix, AZ 85006
- https://www.infernoinkaz.com