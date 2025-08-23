Expand / Collapse search
Extreme Heat Warning
until SUN 8:00 PM MST, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle, Tucson Metro Area including Tucson/Green Valley/Marana/Vail, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, West Pinal County, East Valley, Gila River Valley, Yuma County, Deer Valley, Scottsdale/Paradise Valley, Superior, Rio Verde/Salt River, Northwest Pinal County, Cave Creek/New River, Apache Junction/Gold Canyon, Gila Bend, Buckeye/Avondale, Central La Paz, New River Mesa, Northwest Valley, Sonoran Desert Natl Monument, Fountain Hills/East Mesa, Southeast Valley/Queen Creek, Aguila Valley, South Mountain/Ahwatukee, Kofa, North Phoenix/Glendale, Southeast Yuma County, Tonopah Desert, Central Phoenix, Parker Valley
5
Extreme Heat Warning
until SAT 11:00 PM MST, Northwest Plateau, Northwest Deserts, Lake Havasu and Fort Mohave, Lake Mead National Recreation Area
Flood Watch
from SAT 11:00 AM MST until MON 8:00 PM MST, Marble and Glen Canyons, Grand Canyon Country, Kaibab Plateau
Air Quality Alert
until SUN 12:00 AM MST, Pinal County
Air Quality Alert
until SUN 9:00 PM MST, Maricopa County

Seen on TV: August 23

By
Published  August 23, 2025 7:00am MST
Seen on TV - Links, events, video
FOX 10 Phoenix

Miss it on-air? Looking for links and contact info for a story? Check here first!

For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video

Saturday, August 23, 2025

Good Works Auto Repair

My Daddy's Italian Bakery & Café

Cyber Dive

Where Hope Lives

Sweet Provisions

Saucy Lukes Craft BBQ

M.I.K.I.D.

Kids Empire

Live-streamed video

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews