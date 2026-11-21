Seen on TV: November 21
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St. Mary's Food Bank
Dr. Kelly's Surgical Unit
Maricopa County Animal Care and Control's Care on the Go Event
- 7 a.m. to 1 p.m.
- State Farm Stadium
- 1 Cardinals Dr.
- Glendale, AZ 85305
- Maricopa.gov/COTG
Surprise SciTech Festival
- 10 a.m. to 2 p.m.
- Surprise Recreation Campus
- 15960 N. Bullard Ave.
- Surprise, AZ 85374
- surpriseaz.gov/SciTech
HeroZona Foundation
Light Up Ahwatukee
- 10 a.m. to 11 p.m.
- Desert Foothills Park
- 1010 E. Marketplace Way
- Phoenix, AZ 85048
- lightupahwatukee.org
Thriftapalooza
- Nov. 21-22
- Arizona State Fairgrounds, Exhibit Building
- 1826 W. McDowell Rd.
- Phoenix, AZ 85007
- www.thriftapalooza.org