Expand / Collapse search

Seen on TV: March 12

By
Updated  March 12, 2026 8:51am MST
Seen on TV - Links, events, video
FOX 10 Phoenix

Miss it on-air? Looking for links and contact info for a story? Check here first!

For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video

Thursday, March 12, 2026

Village Health Clubs & Spa

Revel Surf's Jr. Lifeguard Program

Chula Seafood

Sea Life Aquarium

PIEfection

Tower Hour at Maple & Ash

Sunday Brunch at Maple & Ash

Live-streaming video

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews