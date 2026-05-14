Arizona Cardinals 2026 schedule released: See it here
PHOENIX - Are you ready for some football? The Arizona Cardinals 2026 schedule has officially been released.
What we know:
The Cardinals will start the season away from home when they play the Los Angeles Chargers in Week 1 at SoFi Stadium. In fact, three of Arizona's first four games are on the road. The Cardinals' first home game comes in Week 2 when they host the Super Bowl champion Seattle Seahawks.
Notable matchups include a Week 7 home game against the Denver Broncos and a road game in Week 16 against former Arizona State University star Jordyn Tyson and the New Orleans Saints.
Timeline:
The Cardinals' full schedule is listed below; all times MST.
Week 1: Cardinals at Chargers
- Date: Sept. 13, 2026
- Time: 1:25 p.m.
- Location: SoFi Stadium, Inglewood, California
Week 2: Cardinals vs. Seahawks
- Date: Sept. 20, 2026
- Time: 1:25 p.m.
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 3: Cardinals at 49ers
- Date: Sept. 27, 2026
- Time: 1:05 p.m.
- Location: Levi's Stadium, Santa Clara, California
Week 4: Cardinals at Giants
- Date: Oct. 4, 2026
- Time: 10:00 a.m.
- Location: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey
Week 5: Cardinals vs. Lions
- Date: Oct. 11, 2026
- Time: 1:25 p.m.
- Location: State Farm Stadium
Week 6: Cardinals at Rams
- Date: Oct. 18, 2026
- Time: 1:05 p.m. MST
- Location: SoFi Stadium, Inglewood, California
Week 7: Cardinals vs. Broncos
- Date: Oct. 25, 2026
- Time: 1:05 p.m. MST
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 8: Cardinals at Cowboys
- Date: Nov. 1, 2026
- Time: 11:00 a.m.
- Location: AT&T Stadium, Arlington, Texas
Week 9: Cardinals at Seahawks
- Date: Nov. 8, 2026
- Time: 2:25 p.m. MST
- Location: Lumen Field, Seattle, Washington
Week 10: Cardinals vs. Rams
- Date: Nov. 15, 2026
- Time: 2:25 p.m.
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 11: Cardinals at Chiefs
- Date: Nov. 22, 2026
- Time: 11:00 a.m.
- Location: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri
Week 12: Cardinals vs. Commanders
- Date: Nov. 29, 2026
- Time: 2:05 p.m. MST
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 13: Cardinals vs. Eagles
- Date: Dec. 6, 2026
- Time: 2:05 p.m.
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 14: BYE WEEK
- Date: Dec. 13, 2026
Week 15: Cardinals vs. Jets
- Date: Dec. 20 2026
- Time: 5:05 p.m.
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 16: Cardinals at Saints
- Date: Dec. 27, 2026
- Time: 11:00 a.m.
- Location: Caesars Superdome, New Orleans, Louisiana
Week 17: Cardinals vs. Raiders
- Date: Jan. 3, 2027
- Time: 2:05 p.m MST
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
Week 18: Cardinals vs. 49ers
- Date: Jan. 10, 2027
- Time: TBD
- Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona
The Source: The Arizona Cardinals