Arizona Cardinals 2026 schedule released: See it here

Published  May 14, 2026 5:30pm MST
The Brief

    • The Cardinals start the 2026 season on the road in Los Angeles against the Chargers.
    • Arizona's home opener is set for Week 2 when they host the Super Bowl champion Seattle Seahawks at State Farm Stadium.
    • Other notable matchups for the Cardinals include games against the Broncos, Chiefs, Cowboys and Giants.

PHOENIX - Are you ready for some football? The Arizona Cardinals 2026 schedule has officially been released.

What we know:

The Cardinals will start the season away from home when they play the Los Angeles Chargers in Week 1 at SoFi Stadium. In fact, three of Arizona's first four games are on the road. The Cardinals' first home game comes in Week 2 when they host the Super Bowl champion Seattle Seahawks.

Notable matchups include a Week 7 home game against the Denver Broncos and a road game in Week 16 against former Arizona State University star Jordyn Tyson and the New Orleans Saints.

Trey McBride #85 of the Arizona Cardinals celebrates with Pharaoh Brown #49 after a touchdown against the Houston Texans during the second quarter at NRG Stadium on December 14, 2025, in Houston, Texas. (Photo by Tim Warner/Getty Images)

Timeline:

The Cardinals' full schedule is listed below; all times MST.

Week 1: Cardinals at Chargers

  • Date: Sept. 13, 2026
  • Time: 1:25 p.m.
  • Location: SoFi Stadium, Inglewood, California

Week 2: Cardinals vs. Seahawks

  • Date: Sept. 20, 2026
  • Time: 1:25 p.m.
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 3: Cardinals at 49ers

  • Date: Sept. 27, 2026
  • Time: 1:05 p.m.
  • Location: Levi's Stadium, Santa Clara, California

Week 4: Cardinals at Giants

  • Date: Oct. 4, 2026
  • Time: 10:00 a.m.
  • Location: MetLife Stadium, East Rutherford, New Jersey

Week 5: Cardinals vs. Lions

  • Date: Oct. 11, 2026
  • Time: 1:25 p.m.
  • Location: State Farm Stadium

Week 6: Cardinals at Rams

  • Date: Oct. 18, 2026
  • Time: 1:05 p.m. MST
  • Location: SoFi Stadium, Inglewood, California

Week 7: Cardinals vs. Broncos

  • Date: Oct. 25, 2026
  • Time: 1:05 p.m. MST
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 8: Cardinals at Cowboys

  • Date: Nov. 1, 2026
  • Time: 11:00 a.m.
  • Location: AT&T Stadium, Arlington, Texas

Week 9: Cardinals at Seahawks

  • Date: Nov. 8, 2026
  • Time: 2:25 p.m. MST
  • Location: Lumen Field, Seattle, Washington

Week 10: Cardinals vs. Rams

  • Date: Nov. 15, 2026
  • Time: 2:25 p.m.
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 11: Cardinals at Chiefs

  • Date: Nov. 22, 2026
  • Time: 11:00 a.m.
  • Location: GEHA Field at Arrowhead Stadium, Kansas City, Missouri

Week 12: Cardinals vs. Commanders

  • Date: Nov. 29, 2026
  • Time: 2:05 p.m. MST
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 13: Cardinals vs. Eagles

  • Date: Dec. 6, 2026
  • Time: 2:05 p.m.
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 14: BYE WEEK

  • Date: Dec. 13, 2026

Week 15: Cardinals vs. Jets

  • Date: Dec. 20 2026
  • Time: 5:05 p.m.
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 16: Cardinals at Saints

  • Date: Dec. 27, 2026
  • Time: 11:00 a.m.
  • Location: Caesars Superdome, New Orleans, Louisiana

Week 17: Cardinals vs. Raiders

  • Date: Jan. 3, 2027
  • Time: 2:05 p.m MST
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

Week 18: Cardinals vs. 49ers

  • Date: Jan. 10, 2027
  • Time: TBD
  • Location: State Farm Stadium, Glendale, Arizona

The Source: The Arizona Cardinals

