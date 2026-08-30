Grand Canyon flood searches; rescued Tolleson girls; life-size Lego Sparky | Nightly Roundup

Flood Watch
until MON 5:00 AM MST, Scottsdale/Paradise Valley, Northwest Valley, Globe/Miami, South Mountain/Ahwatukee, Northwest Pinal County, Southeast Gila County, Southeast Valley/Queen Creek, San Carlos, Central Phoenix, Tonopah Desert, Rio Verde/Salt River, West Pinal County, Apache Junction/Gold Canyon, Mazatzal Mountains, East Valley, Fountain Hills/East Mesa, Aguila Valley, Superior, North Phoenix/Glendale, Tonto Basin, New River Mesa, Pinal/Superstition Mountains, Deer Valley, Dripping Springs, Cave Creek/New River, Sonoran Desert Natl Monument, Buckeye/Avondale, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, Tucson Metro Area including Tucson/Green Valley/Marana/Vail, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle, Upper Santa Cruz River and Altar Valleys including Nogales, Santa Catalina and Rincon Mountains including Mount Lemmon/Summerhaven, Dragoon/Mule/Huachuca and Santa Rita Mountains including Bisbee/Canelo Hills/Madera Canyon, Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Baboquivari Mountains including Kitt Peak