Grand Canyon flood searches; rescued Tolleson girls; life-size Lego Sparky | Nightly Roundup

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Flash Flood Warning
from SUN 6:08 PM MST until SUN 9:15 PM MST, Pima County
20
Flash Flood Warning
from SUN 7:11 PM MST until SUN 10:15 PM MST, Pima County
Flash Flood Warning
until SUN 9:00 PM MST, Pima County
Flash Flood Warning
from SUN 7:21 PM MST until SUN 10:15 PM MST, Mohave County
Severe Thunderstorm Warning
until SUN 8:00 PM MST, Mohave County
Severe Thunderstorm Warning
from SUN 7:28 PM MST until SUN 8:15 PM MST, Maricopa County, Pinal County
Flash Flood Warning
from SUN 4:35 PM MST until SUN 8:30 PM MST, La Paz County
Flash Flood Warning
until SUN 8:00 PM MST, La Paz County
Severe Thunderstorm Warning
from SUN 7:27 PM MST until SUN 8:00 PM MST, La Paz County
Flash Flood Warning
from SUN 7:37 PM MST until SUN 11:30 PM MST, La Paz County
Flash Flood Warning
until SUN 10:15 PM MST, Coconino County
Flood Watch
until MON 5:00 AM MST, Scottsdale/Paradise Valley, Northwest Valley, Globe/Miami, South Mountain/Ahwatukee, Northwest Pinal County, Southeast Gila County, Southeast Valley/Queen Creek, San Carlos, Central Phoenix, Tonopah Desert, Rio Verde/Salt River, West Pinal County, Apache Junction/Gold Canyon, Mazatzal Mountains, East Valley, Fountain Hills/East Mesa, Aguila Valley, Superior, North Phoenix/Glendale, Tonto Basin, New River Mesa, Pinal/Superstition Mountains, Deer Valley, Dripping Springs, Cave Creek/New River, Sonoran Desert Natl Monument, Buckeye/Avondale, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, Tucson Metro Area including Tucson/Green Valley/Marana/Vail, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle, Upper Santa Cruz River and Altar Valleys including Nogales, Santa Catalina and Rincon Mountains including Mount Lemmon/Summerhaven, Dragoon/Mule/Huachuca and Santa Rita Mountains including Bisbee/Canelo Hills/Madera Canyon, Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Baboquivari Mountains including Kitt Peak
Flood Watch
until MON 10:00 PM MST, Tohono O'odham Nation including Sells
Flood Watch
until TUE 1:00 AM MDT, Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264, Black Mesa Area, Chuska Mountains and Defiance Plateau, Chinle Valley, Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward
Flood Watch
until TUE 12:00 AM MST, Little Colorado River Valley in Navajo County, Little Colorado River Valley in Coconino County, Yavapai County Valleys and Basins, Grand Canyon Country, Little Colorado River Valley in Apache County, Northern Gila County, Yavapai County Mountains, Marble and Glen Canyons, White Mountains, Kaibab Plateau, Oak Creek and Sycamore Canyons, Eastern Mogollon Rim, Western Mogollon Rim, Coconino Plateau
Flood Advisory
until SUN 8:15 PM MST, Pima County
Flood Advisory
until SUN 8:45 PM MST, Pima County, Pinal County
Flood Advisory
until SUN 9:00 PM MST, Pima County
Flood Advisory
until SUN 8:00 PM MST, Mohave County
Flood Advisory
from SUN 6:47 PM MST until SUN 9:45 PM MST, Mohave County

Grand Canyon flood searches; rescued Tolleson girls; life-size Lego Sparky | Nightly Roundup

By
FOX 10 Phoenix
Nightly Roundup
Published August 30, 2026 5:53 PM MST
Published August 30, 2026 5:53 PM MST
article

PHOENIX - From Grand Canyon flash flooding, to rescued girls in Tolleson, and a life-size Lego Sparky statue, here's a look at your top stories on FOX10Phoenix.com for Sunday, August 30, 2026.

1. 20+ people possibly missing after Grand Canyon flash flooding 

Featured

Grand Canyon flash flooding: More than 20 unaccounted for after Bright Angel Canyon flood
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Grand Canyon flash flooding: More than 20 unaccounted for after Bright Angel Canyon flood

The National Park Service is working to account for 20 people who may be missing after flash flooding hit Bright Angel Canyon.

2. Temple says Arizona man is missing in Nepal

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Arizona man missing after devastating floods, mudslides in Nepal
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Arizona man missing after devastating floods, mudslides in Nepal

The Nepalese community in Arizona is reeling after devastating floods and mudslides in Nepal and Tibet killed more than 780 people and left several thousand missing.

3. Feds raid home, save 2 sex-trafficked teens

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2 missing girls rescued from sex-trafficking ring at Tolleson home, US Marshals say
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2 missing girls rescued from sex-trafficking ring at Tolleson home, US Marshals say

Two missing teenagers have been rescued from a sex-trafficking ring in Tolleson.

4. U.S. launches Iran strike as war surpasses 6-month mark

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US forces launch first attack on Iran in a month
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US forces launch first attack on Iran in a month

The U.S. military launched its first attack on Iranian forces in a month to prevent them from placing mines in the Strait of Hormuz, a U.S. official told The Associated Press.

5. Giant Lego Sparky coming to Tempe

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Life-size Lego Sparky statue coming to Tempe's Mill Avenue
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Life-size Lego Sparky statue coming to Tempe's Mill Avenue

An Arizona State University professor is constructing a six-foot-tall Lego statue of Sparky the Sun Devil for the upcoming football season.

A look at your weather this week

Dust storms and flash flooding threaten Arizona
Dust storms and flash flooding threaten Arizona

Dust storms and flash flooding threaten Arizona

Rain and lower temperatures arrive across the state as a Flood Watch remains active through Monday evening. FOX 10's Erica Horvatin has the latest on the disturbance tracking across central to northeast Arizona.

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