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Extreme Heat Warning
until SAT 8:00 PM MST, Tonto Basin, Dripping Springs, San Carlos, Globe/Miami, Upper Santa Cruz River and Altar Valleys including Nogales, Tucson Metro Area including Tucson/Green Valley/Marana/Vail, Tohono O'odham Nation including Sells, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle, Eastern Cochise County below 5000 ft including Douglas/Wilcox, Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton/Safford, Western Pima County including Ajo/Organ Pipe Cactus National Monument
4
Extreme Heat Warning
from SAT 10:00 AM MST until SAT 9:00 PM MST, Yavapai County Valleys and Basins
Extreme Heat Warning
until SUN 8:00 PM MST, Grand Canyon Country, Marble and Glen Canyons
Extreme Heat Warning
until MON 8:00 PM MST, Lake Havasu and Fort Mohave, West Pinal County, East Valley, Gila River Valley, Yuma County, Deer Valley, Scottsdale/Paradise Valley, Superior, Rio Verde/Salt River, Northwest Pinal County, Cave Creek/New River, Apache Junction/Gold Canyon, Gila Bend, Buckeye/Avondale, Central La Paz, New River Mesa, Northwest Valley, Sonoran Desert Natl Monument, Fountain Hills/East Mesa, Southeast Valley/Queen Creek, Aguila Valley, South Mountain/Ahwatukee, Kofa, North Phoenix/Glendale, Southeast Yuma County, Tonopah Desert, Central Phoenix, Parker Valley

Seen on TV: July 25

By
FOX 10 Phoenix
Seen on TV - Links, events, video
Published July 25, 2026 7:00 AM MST
Published July 25, 2026 7:00 AM MST

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Saturday, July 25, 2026

The Kolache Café

Jason's Deli

The Barefoot Trail

Heidi's Village

Foster Arizona hosts Back-to-School Shopping Event at Tempe Marketplace

Phoenix Tools 4 School

AZ Business Alliance

Outcast Doughnuts

TruCredit Union partners with Community Bridges Inc. 2026 School Supply Drive and Back to School Giveaway

Salvation Army Stuff the Bus 

Live-streamed video

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews