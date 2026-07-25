Seen on TV: July 25
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Saturday, July 25, 2026
The Kolache Café
- https://www.instagram.com/thekolachecafe/?hl=en
- https://www.facebook.com/thekolachecafe/
- https://www.thekolachecafe.com/
Jason's Deli
- https://www.instagram.com/jasonsdeli/?hl=en
- https://www.facebook.com/JasonsDeli/
- https://www.jasonsdeli.com/
The Barefoot Trail
- 17440 Forest Service 146W Rd.
- Bellemont, AZ 86015
- (928) 405-6944
- https://www.instagram.com/thebarefoottrail/?hl=en
- https://thebarefoottrail.org/
Heidi's Village
- 600 N. 40th St.
- Phoenix, AZ 85008
- https://www.instagram.com/heidisvillage/?hl=en
- https://www.facebook.com/HeidisVillagePHX/
- https://heidisvillage.org/
Foster Arizona hosts Back-to-School Shopping Event at Tempe Marketplace
- 1800 E. Rio Salado Pkwy., Ste 120
- Tempe, AZ 85288
- https://www.instagram.com/fosterarizona/?hl=en
- https://www.facebook.com/FosterAZ/
- https://fosterarizona.org/
Phoenix Tools 4 School
- American Legion Post 41
- 715 S. 2nd Ave
- Phoenix, AZ 85003
- https://www.instagram.com/herozonaorg/
- https://www.facebook.com/herozonaorg/
- https://www.herozona.org/programs/phoenix-tools-4-school/
AZ Business Alliance
- Dave & Busters
- 9460 W. Hanna Ln.
- Glendale, AZ
- (602) 331-7249
- https://www.instagram.com/explore/locations/161085147237681/arizona-business-alliance/
- https://www.facebook.com/p/Az-Business-Alliance-61556094358245/
- https://arizonabusinessalliance.com/
Outcast Doughnuts
- 2955 Hayden Rd.
- Scottsdale, AZ 85251
- (480) 305-0711
- https://www.instagram.com/outcast_doughnuts/?hl=en
- https://www.facebook.com/outcastdoughnuts/videos/outcast-doughnuts-scottsdale-update-az-scottsdale-food-family/1365543318960952/
- https://www.outcastdoughnuts.com/
TruCredit Union partners with Community Bridges Inc. 2026 School Supply Drive and Back to School Giveaway
- Mesa High School
- 1630 E. Southern Ave.
- Mesa, AZ 85204
- https://www.instagram.com/truwestcu/?hl=en
- https://www.facebook.com/TruWestCreditUnion/
- https://www.instagram.com/communitybridgesaz/?hl=en
- https://www.facebook.com/communitybridgesinc/photos/
- https://truwest.org/
- https://communitybridgesinc.org/back-to-school-event/
Salvation Army Stuff the Bus
- Fry’s Food Store
- 1935 N. Stapley Dr.
- Mesa, AZ 85203
- https://www.instagram.com/salvationarmyus/?hl=en
- https://www.facebook.com/SalvationArmyClearwater
- https://www.salvationarmyphoenix.org/backpack-sos