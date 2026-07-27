Seen on TV: July 27
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Armitage Ice
- 2401 W. Behrend Dr. Suite 21
- Phoenix, AZ 85027
- https://www.instagram.com/armitageice/
- https://www.facebook.com/armitageicellc/
- https://www.armitageice.com/
Urban Bloom Curls
- 1948 E. University Dr.
- Tempe, AZ 85288
- https://www.instagram.com/urbanbloomcurls/?hl=en
- https://www.facebook.com/urbanbloomcurls/
- https://urbanbloomcurls.com/
Sage Aesthetic Wellness
- 8700 E. Vista Bonita Dr. Suite 138
- Scottsdale, AZ 85255
- https://www.instagram.com/sageaestheticwellness
- https://www.tiktok.com/@sageaestheticwellness
- https://sageaestheticwellness.com/
Danzeisen Dairy
- 6024 W. Southern Ave.
- Laveen Village, AZ 85339
- https://www.instagram.com/danzeisendairy/?hl=en
- https://www.facebook.com/danzeisendairy/
- https://danzeisendairy.com/
Shark Week at Odysea Aquarium
- 9500 E. Vía de Ventura Suite A-100
- Scottsdale, AZ 85256
- https://www.instagram.com/odysea.aquarium/
- https://www.facebook.com/odyseaaquarium/
- https://www.odyseaaquarium.com/