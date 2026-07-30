Parents avoid charges in morgue toddler case; country star survives bullet to the heart l Morning News Brief

Expand / Collapse search
Extreme Heat Warning
from SAT 11:00 AM MDT until SUN 9:00 PM MDT, Northeast Plateaus and Mesas South of Hwy 264, Chinle Valley, Northeast Plateaus and Mesas Hwy 264 Northward
6
Extreme Heat Warning
from FRI 10:00 AM MST until SUN 8:00 PM MST, Oak Creek and Sycamore Canyons, Yavapai County Valleys and Basins, Northern Gila County, Marble and Glen Canyons
Extreme Heat Warning
from SAT 10:00 AM MST until SUN 8:00 PM MST, Little Colorado River Valley in Apache County, Little Colorado River Valley in Navajo County, Little Colorado River Valley in Coconino County
Extreme Heat Warning
until SUN 8:00 PM MST, Grand Canyon Country, East Valley, Yuma County, Deer Valley, Scottsdale/Paradise Valley, Buckeye/Avondale, Northwest Valley, Southeast Valley/Queen Creek, South Mountain/Ahwatukee, North Phoenix/Glendale, Central Phoenix, Parker Valley
Extreme Heat Warning
from THU 10:00 AM MST until SUN 8:00 PM MST, Northwest Plateau, Lake Havasu and Fort Mohave, Upper Santa Cruz River and Altar Valleys including Nogales, Western Pima County including Ajo/Organ Pipe Cactus National Monument, Eastern Cochise County below 5000 ft including Douglas/Wilcox, Tucson Metro Area including Tucson/Green Valley/Marana/Vail, Upper San Pedro River Valley including Sierra Vista/Benson, Tohono O'odham Nation including Sells, Upper Gila River and Aravaipa Valleys including Clifton/Safford, Southeast Pinal County including Kearny/Mammoth/Oracle, South Central Pinal County including Eloy/Picacho Peak State Park, West Pinal County, Gila River Valley, Tonto Basin, Superior, Rio Verde/Salt River, Pinal/Superstition Mountains, Northwest Pinal County, Cave Creek/New River, Apache Junction/Gold Canyon, Gila Bend, Central La Paz, Dripping Springs, New River Mesa, San Carlos, Globe/Miami, Sonoran Desert Natl Monument, Southeast Gila County, Fountain Hills/East Mesa, Aguila Valley, Kofa, Southeast Yuma County, Tonopah Desert, Mazatzal Mountains
Air Quality Alert
until THU 9:00 PM MST, Maricopa County

Parents avoid charges in morgue toddler case; country star survives bullet to the heart l Morning News Brief

By
FOX 10 Phoenix
Morning Brief
Published July 30, 2026 9:58 AM MST
Published July 30, 2026 9:58 AM MST
article

The Morning News Brief on Thursday, July 30, 2026.

From the parents of an East Valley boy who was mistakenly pronounced dead not facing charges, to a country music star surviving his ex-wife's "kill shot," here are your top stories for July 30, 2026, on fox10phoenix.com.

1. Rebekah Baptiste's mother sues DCS over daughter's death

Featured

DCS sued a year after Rebekah Baptiste, 10, dies from severe abuse
article

DCS sued a year after Rebekah Baptiste, 10, dies from severe abuse

A wrongful death lawsuit claims Arizona DCS failed to act on 19 reports of severe abuse prior to the death of 10-year-old Rebekah Baptiste.

2. Parents of Gilbert boy who nearly drowned won't be charged

Featured

No charges for Gilbert parents in shocking case of toddler found breathing in hospital morgue
article

No charges for Gilbert parents in shocking case of toddler found breathing in hospital morgue

Prosecutors will NOT charge the parents of the toddler who woke up in a Maricopa County morgue. Here is what county officials say the police got wrong.

3. Six-hour SWAT standoff ends with no suspect in custody

Featured

SWAT raid fails to catch Arizona murder suspect
article

SWAT raid fails to catch Arizona murder suspect

Arizona SWAT teams surrounded a Bullhead City home after tips that murder suspect Christopher Pratt was inside.

4. "It went straight through my heart and both my lungs"

Featured

Trace Adkins survived ex-wife's 'kill shot' after bullet passed through heart and lungs
article

Trace Adkins survived ex-wife's 'kill shot' after bullet passed through heart and lungs

Trace Adkins is going into detail about how he survived a "kill shot" from one of his ex-wives.

5. "I want to give you guys the show you deserve. ... I'm sorry"

Featured

Megan Moroney cancels show mid-performance, leaves stage in tears
article

Megan Moroney cancels show mid-performance, leaves stage in tears

Country star Megan Moroney cut her Denver concert short Tuesday night after becoming too sick to continue performing, later telling fans it was "the hardest decision" she has ever had to make.

A look at today's weather

Extreme heat warning in Phoenix
Extreme heat warning in Phoenix

Extreme heat warning in Phoenix

Phoenix faces extreme heat warnings as weekend temperatures near 116 degrees.

Click here for full forecast

Morning BriefPhoenixNews