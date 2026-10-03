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Seen on TV: October 3

By
FOX 10 Phoenix
Seen on TV - Links, events, video
Published October 3, 2026 7:00 AM MST
Published October 3, 2026 7:00 AM MST

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For more newscast video clips, head to https://fox10phoenix.com/shows/video

Saturday, October 3, 2026

National Breast Cancer Foundation

Beverly Fitzhugh Memorial Charity Golf Tournament at Legacy Golf Club

Center Court Pickleball Club

Desert Ridge Marketplace

Kids Lacrosse Academy

Youth Lacrosse of Arizona

Tango Charities

Brat Haus Oktoberfest

Inaugural MAJJK Heart Hike 5K at Papago Park

MAJJK Heart Family Foundation

Glendale Libraries October Events

Feta Cowboy

Live-streamed video

Seen on TV - Links, events, videoArizonaNews