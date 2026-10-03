Seen on TV: October 3
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Saturday, October 3, 2026
National Breast Cancer Foundation
Beverly Fitzhugh Memorial Charity Golf Tournament at Legacy Golf Club
- 8 a.m.
- 6808 S. 32nd St.
- Phoenix, AZ 85042
- https://mailchi.mp/f8d60ac05cad/golf-tickets
Center Court Pickleball Club
Desert Ridge Marketplace
- 21001 N. Tatum Blvd.
- Phoenix, AZ 85050
- www.shopdesertridge.com
Kids Lacrosse Academy
Youth Lacrosse of Arizona
Tango Charities
Brat Haus Oktoberfest
- 12–8 p.m.
- 3622 N. Scottsdale Rd.
- Scottsdale, AZ 85251
- https://exceptionalvibe.ticketsauce.com/e/brat-haus-oktoberfest
Inaugural MAJJK Heart Hike 5K at Papago Park
- 8:30-10:30 a.m.
- 625 N. Galvin Pkwy
- Phoenix, AZ 85008
- zeffy.com/ticketing/majjk-heart-hike--2026
MAJJK Heart Family Foundation
Glendale Libraries October Events
Feta Cowboy
- 1840 E. Warner Rd., Ste 108
- Tempe, AZ 85284
- www.fetacowboy.com