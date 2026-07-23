Seen on TV: July 23
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Thursday, July 23, 2026
Barrio Queen at Desert Ridge Marketplace
- 21001 N. Tatum Blvd., #98
- Phoenix, AZ 85050
- https://www.barrioqueen.com/
JW Marriott Phoenix Desert Ridge Resort & Spa
- 5350 E. Marriott Dr.
- Phoenix, AZ 85054
- https://www.instagram.com/jwdesertridge/?hl=en
- https://www.facebook.com/jwdesertridge/
- https://www.marriott.com/en-us/hotels/phxdr-jw-marriott-phoenix-desert-ridge-resort-and-spa
Spin Art Phoenix
- 2302 N. Central Ave., Unit 3
- Phoenix, AZ 85004
- https://www.instagram.com/spinartphoenix/?hl=en
- https://www.facebook.com/spinartphoenix/
- https://spinartphoenix.com/
Bowl on the Go
- 23023 N. 92nd Ave.
- Peoria, AZ 85383
- https://www.instagram.com/bowlonthegoaz/
- https://www.facebook.com/BowlOnTheGo/
- https://bowlonthego.com/
Marino's Italian Kitchen and Bar
- 21001 N. Tatum Blvd., Unit 40-1365
- Phoenix, AZ 85054
- (480) 247-8660
- https://www.instagram.com/marinositaliankitchenandbar/?hl=en
- https://www.facebook.com/marinositaliankitchenandbar/
- https://marinositaliankitchenandbar.com/
Harvest Compassion Center
- 5608 N. 27th Ave.
- Phoenix, AZ 85017
- (602) 841-7110
- https://www.instagram.com/harvestcompassion/?hl=en
- https://www.facebook.com/harvestcompassioncenterphoenix/
- https://harvestcompassioncenter.org/